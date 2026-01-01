Ексклюзиви Укрінформу, які набрали найбільше переглядів цього тижня

Уперше в історії СРСР та РФ на Ямалі було оголошено ракетну небезпеку. І це не просто сирена, це вже набат. Адже Ямал — серце російської газової імперії (80 % видобутку газу та 70 % виробництва СПГ). Ямал довів, що скільки б у Москві не казали про «неосяжну Росію», вона виявилася замалою для України.

А поки Крим повернувся у 90-ті роки, купуючи по 20 літрів бензину по талонах, у іншому «серці Росії» — алмазному — Якутії, вже котрий десяток років не можуть побудувати мосту через річку Лену. Столиця Якутськ досі живе в середньовіччі, постачання до якої залежать виключно від зимових доріг та поромів. Тому мешканці Республіки Саха й надалі, образно кажучи, залишатимуться із сохою. Адже на часі закриття антидроновою сіткою «Новоросії».

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