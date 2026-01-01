Ексклюзиви Укрінформу, які набрали найбільше переглядів цього тижня

Архів розсилок
362212691_807553384216861_5487768104312254080_n
362212691_807553384216861_5487768104312254080_n
5_c51f8f10
5_c51f8f10

Укрінформ офіційно запустив арабську версію сайту

Інтерв’ю

630_360_1780564742-555
630_360_1780564742-555

Дмитро Лубінець, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

Росія вбила понад 700 українських дітей. Реальні цифри можуть бути більшими 

Міжнародне гуманітарне право прописане так, що країни повинні виконувати його добровільно. Що робити з тим, хто вбиває дітей і не виконує? Ніде не прописано. Саме тому я пропоную напрацювати п'яту Женевську конвенцію.

ЧИТАТИ
630_360_1780471100-812
630_360_1780471100-812

Катерина Рашевська, юристка-міжнародниця, експертка Регіонального центру прав людини

Росія депортувала 20 570 українських дітей, ще понад 1,6 мільйона залишаються в окупації

В інтерв'ю для Укрінформу вона розповіла, як Росія перейшла від масового фізичного вивезення до системного перевиховання українських дітей, чому це є геноцидом, і що потрібно зробити, аби не втратити ціле покоління.

ЧИТАТИ
630_360_1780068968-135
630_360_1780068968-135

Катерина Левченко, Урядова уповноважена з ґендерної політики

Чи отримає Росія якісь санкції через потрапляння до «списку ганьби» за сексуальне насильство?

У щорічній доповіді ООН щодо сексуального насильства в умовах конфлікту російські збройні та безпекові сили вперше офіційно внесені до переліку сторін, відповідальних за сексуальне насильство під час війни.

ЧИТАТИ
630_360_1780418171-566
630_360_1780418171-566

Аналітикиня Центру «Нова Європа», експертка з питань Азійсько-Тихоокеанського регіону Наталія Бутирська.

Китай не готовий брати на себе глобальні зобов’язання лідера світу - експертка

У програмі Ігоря Долгова говоримо про місце Китаю в глобальній геополітиці, зростання його впливу на події на Близькому Сході, суперництво між Пекіном і Вашингтоном та формування нового світового порядку.

ПЕРЕГЛЯНУТИ

Фактчек

Українці знищують останню «ціль СВО»

630_360_1779977168-328
630_360_1779977168-328

Уперше в історії СРСР та РФ на Ямалі було оголошено ракетну небезпеку. І це не просто сирена, це вже набат. Адже Ямал — серце російської газової імперії (80 % видобутку газу та 70 % виробництва СПГ). Ямал довів, що скільки б у Москві не казали про «неосяжну Росію», вона виявилася замалою для України.

А поки Крим повернувся у 90-ті роки, купуючи по 20 літрів бензину по талонах, у іншому «серці Росії» — алмазному —  Якутії, вже котрий десяток років не можуть побудувати мосту через річку Лену. Столиця Якутськ досі живе в середньовіччі, постачання до якої залежать виключно від зимових доріг та поромів. Тому мешканці Республіки Саха й надалі, образно кажучи, залишатимуться із сохою. Адже на часі закриття антидроновою сіткою «Новоросії».

Читати

Більше фактчеків

Соцмережі

713087148_1442745431220322_3075163984993416465_n
713087148_1442745431220322_3075163984993416465_n
714738609_1445124837649048_2049022301385894638_n
714738609_1445124837649048_2049022301385894638_n
710598474_1439608041534061_1635127377056443183_n
710598474_1439608041534061_1635127377056443183_n

⚡️ Буданов назвав реалістичною можливість припинення бойових дій до зими

🕯️ До Дня вшанування памʼяті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ проти України

💰 У червні частині українських пенсіонерів перерахують виплати: хто отримає надбавки та якими будуть нові суми

6
6
713744961_1444232587738273_7094654447809911513_n
713744961_1444232587738273_7094654447809911513_n
7
7

🇺🇦 Розрив зв’язків УПЦ з РПЦ підтримують 80 % українців - дослідження групи «Рейтинг»

🇵🇱 "Назву підрозділу обрали наші військові, які захищають усю Європу": Сибіга про реакцію Польщі на підрозділ «імені Героїв УПА»

💥 Санкт-Петербург під дроновою атакою: спалахнули пожежі на нафтопереробному комплексі

Топ Відео

video_preview_36e2fe542505bcb1cee4fd7df2f756d2.jpg
video_preview_36e2fe542505bcb1cee4fd7df2f756d2.jpg
video_preview_db7c699709c7814eed2bb10496246025.jpg
video_preview_db7c699709c7814eed2bb10496246025.jpg
video_preview_802afe5d269703ae4f40898860cffe95.jpg
video_preview_802afe5d269703ae4f40898860cffe95.jpg

Світанок над зраненим Києвом

Бігли в укриття! У паркінгу під час нічної атаки рф постраждали люди

Буду потрохи прибиратися - потерпіла киянка після обстрілу 2 червня 

video_preview_192790f0d3ce2e483c7fb10f3a33289f.jpg
video_preview_192790f0d3ce2e483c7fb10f3a33289f.jpg
video_preview_f21826b410335d208e60ff8dec216992.jpg
video_preview_f21826b410335d208e60ff8dec216992.jpg
video_preview_b9893d5de70063465da108b8cf7ae8b0.jpg
video_preview_b9893d5de70063465da108b8cf7ae8b0.jpg

Ющенко емоційно пояснив, чому мова і культура – питання існування України

Нідерланди передали Україні чергову партію військової допомоги

Зеленський та Рютте вшанували памʼять полеглих українських воїнів 

Більше відео

Публікації

1780062398-150
1780062398-150

51 доба на лісовому «курорті»

Про новітні акценти «початкової школи» фронтового життя, Укрінформ дізнавався в одному з навчальних центрів Сухопутних військ ЗС України. Читати

630_360_1780066226-573
630_360_1780066226-573

Петлюра повертається

Смерть Головного Отамана не завершила його історію, а започаткувала столітню боротьбу за пам’ять про нього.

Читати

630_360_1780408163-425
630_360_1780408163-425

Чи стане Кіровоградщина літієвим Ельдорадо

Процес передачі літієвих надр компанії, пов'язаній із колом Дональда Трампа, перейшов у фінальну стадію. Читати

Zapisati_72609e8a_0e152005
Zapisati_72609e8a_0e152005

У світі оперу «Матері Херсона» сприйматимуть як правду, а не казку

Серед дійових осіб опери є уповноважена з прав дитини РФ Марія Львова-Бєлова. Читати

630_360_1780262710-644
630_360_1780262710-644

«Зеленка»: вона рятує бійців, а хто врятує її?

Лісосмуги свого часу врятували Україну від опустелювання і наслідків війни, але нині вони – на межі зникнення. Читати 

630_360_1779885031-851
630_360_1779885031-851

«Незламні»: нове обличчя для ветерана

Національний реабілітаційний Центр Unbroken («Незламні») почав працювати у Львові на початку повномасштабної війни. Читати

Більше публікацій

Новини

ВІЙНА

ЕКОНОМІКА

СУСПІЛЬСТВО

СПОРТ

    Відмовитися від розсилки

    Відправлено через

    SendPulse