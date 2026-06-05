Головне за ніч - 05.06.26

«Якщо ви особисто у своїх думках не прийдете до ідеї, що цю війну час завершувати, Україна продовжить боротися за своє існування. У нас будуть ті, хто нас підтримає. Але й вам доведеться значно більше боротися за ваше існування – не Росії, а ваше особисте. І це не погроза від мене чи України. Це факти російської історії, які ви добре знаєте: коли Росія втомлюється, відбуваються зміни. Ми можемо працювати на таку втому. Ви можете зупинити свою війну», - йдеться у відкритому листі, який буде передано офіційними каналами російському очільнику.