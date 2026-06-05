Головне за ніч - 05.06.26

Архів розсилок
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Війна

Зеленський написав листа Путіну і запропонував особисту зустріч для завершення війни
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«Якщо ви особисто у своїх думках не прийдете до ідеї, що цю війну час завершувати, Україна продовжить боротися за своє існування. У нас будуть ті, хто нас підтримає. Але й вам доведеться значно більше боротися за ваше існування – не Росії, а ваше особисте. І це не погроза від мене чи України. Це факти російської історії, які ви добре знаєте: коли Росія втомлюється, відбуваються зміни. Ми можемо працювати на таку втому. Ви можете зупинити свою війну», - йдеться у відкритому листі, який буде передано офіційними каналами російському очільнику.

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Трамп - про можливі переговори Зеленського та Путіна: Було б дуже добре, якби вони зустрілися
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Палата представників США ухвалила законопроєкт про підтримку України
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У Києві під час огляду посилки на поштовому терміналі стався вибух - є загиблий та поранені
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Укрінформ ТБ

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Китай не готовий брати на себе глобальні зобов’язання лідера світу – Бутирська
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Світ

Боти вперше перевершили людей за обсягом трафіку в інтернеті - Cloudflare

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Пораховано, що трафік, керований ШІ, зріс на 187% у 2025 році, зростаючи майже у вісім разів швидше, ніж активність людей в інтернеті за той самий період.

Зростання кількості ботів має серйозні наслідки для безпеки. З усього автоматизованого трафіку 37% класифікується як шкідливий, так звані погані боти, тоді як лише 14% є легітимними сканерами.

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Заступник Сибіги про загострення із Польщею: Обом країнам треба набратися мудрості і зробити паузу
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Експерт назвав 5 методів, якими Росія залучає арабські ЗМІ до своєї пропаганди
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Фактчек

ПМЕФ як символ РФ: кремлівська кавоварка готова молоти ще 11 років
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У соцмережах жартували, що першою делегацією, яка прибула на нинішній Петербурзький міжнародний економічний форум (ПМЕФ), стала українська. Її «візит» супроводжувався вибухами, стріляниною ошелешених росгвардійців та хаотичними спробами продемонструвати контроль над ситуацією. Для цьогорічного форуму, який роками називали «російським Давосом», це стало символічним початком. Більшу ганьбу й пригадати важко...

Пропаганда

РФ використовує механізм ООН для розширення пропагандистської мережі в Африці - розвідка
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Постійне представництво Росії при ЮНЕСКО оголосило про добровільний внесок у розмірі 250 тис. дол. до Міжнародної програми розвитку комунікацій (IPDC). РФ скористалася цим інструментом для цілеспрямованого впливу на африканське медіасередовище — розгорнувши кампанію з нав'язування вигідних наративів.

Інтерв'ю

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Володимир «Боб» – головний сержант Третього армійського корпусу.
У 2014 році він добровольцем долучився до оборони країни, брав участь у боях на Донбасі, пройшов Мар’їнку, Іловайськ і Широкине, служив у розвідці. Після початку повномасштабного вторгнення – виганяв окупантів з-під Києва.
В інтерв’ю Укрінформу Володимир розповів про:
🔹 свій бойовий шлях;
🔹 взаємодію між командуванням і особовим складом;
🔹 особливості сучасної війни.
Повний текст читайте на сайті 

Публікації

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До осені офіційний курс навряд чи перевищить 45 грн/$ - аналітики
Весна цьогоріч була щедрою на неприємні для гривні курсові рекорди. Лише у травні курс долара в Україні п’ять разів оновлював історичні максимуми. Така ж тенденція зберігається і на початку літа: вже три рекорди, практично щодня американський «зелений» потроху дорожчає, але про різкі курсові стрибки не йдеться. Більше того, українська валюта час від часу відвойовує позиції. Приміром, доволі активно гривня зміцнювалася упродовж двох тижнів наприкінці квітня - на початку травня. Що буде далі? Зокрема, чи варто чекати на сезонне посилення гривні у літній період?

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Держстат назвав нові дані про середню зарплату - яка вона у жінок і в чоловіків

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Українські мери на саміті у Франції розповіли, як міста працюють в умовах війни
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Шахрайство

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Поліція попереджає про нову шахрайську схему зі «штрафами» за порушення ПДР

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Уряд із липня розширить програму «Доступні ліки» ще на 51 позицію
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Терміни подачі документів до військових навчальних закладів продовжили на місяць

Безпека

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Йдеться про спеціальний датчик кобури, який синхронізується з бодікамерою поліцейського. Відтепер правоохоронцю не потрібно витрачати час на ручне ввімкнення запису - система спрацьовує автоматично в момент.

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Український фільм TO DIE TO LIVE увійшов до програми кінофестивалю у Карлових Варах

Діаспора

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У Загребі вийшов друком восьмий том антології «Українці Хорватії: Матеріали та документи»
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