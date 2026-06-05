Головне за ніч - 05.06.26

Пораховано, що трафік, керований ШІ, зріс на 187% у 2025 році, зростаючи майже у вісім разів швидше, ніж активність людей в інтернеті за той самий період.

Зростання кількості ботів має серйозні наслідки для безпеки. З усього автоматизованого трафіку 37% класифікується як шкідливий, так звані погані боти, тоді як лише 14% є легітимними сканерами.