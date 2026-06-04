Головне за день – 04.06.26

Пропагандисти РФ поширюють відео нібито від імені міжнародної неурядової правозахисної організації Human Rights Watch. У ньому стверджується, що українські чоловіки нібито беруть із собою дружин та дітей під час спроб незаконно перетнути кордон, розраховуючи, що це убезпечить їх від дій прикордонників. Українські прикордонники нібито відкривають по таких людях вогонь і що внаслідок цього від початку року «загинули» 76 українських родин. Це фейк. Такого відео немає ані на офіційному сайті Human Rights Watch, ані у соцмережах організації.