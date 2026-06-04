Головне за день – 04.06.26

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Зеленський: Доля країни й кожної дитини не повинна залежати від балістики Москви. ФОТО, ВІДЕО

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Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія має понести покарання за злочини, вчинені проти українських дітей. Про це глава держави сказав під час виступу на церемонії вшанування пам’яті українських дітей – жертв агресії
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Українські діти не можуть бути предметом торгу чи обʼєктом компромісів - МЗС. ЗАЯВА

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Олена Зеленська про загиблих дітей: Світла пам’ять має стати доказом і вироком

Укрінформ ТБ

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Дмитро Лубінець, Уповноважений ВР України з прав людини: Якщо росіяни відчувають безкарність - вони продовжують убивати

Головне

Мадяр заявив про домовленість з Україною щодо прав угорської меншини та зняття вето на вступ до ЄС

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У Швеції арештували судно Caffa, що могло бути залучене до вивезення продукції з ТОТ України

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Після розмови Ас-Сісі із Зеленським у портах Єгипту розвантажили 11 суден із зерном з ТОТ - посол

Війна

Генштаб підтвердив ураження сторожового корабля РФ у Криму і порохового заводу в Рязанській області

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Більше про війну

Топ

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 До України повернули з ТОТ та Росії 10 юнаків і дівчат

Більше новин

Фактчек

Роспроп підробив відео Human Rights Watch про нібито загибель 76 українських родин на кордоні

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Пропагандисти РФ поширюють відео нібито від імені міжнародної неурядової правозахисної організації Human Rights Watch. У ньому стверджується, що українські чоловіки нібито беруть із собою дружин та дітей під час спроб незаконно перетнути кордон, розраховуючи, що це убезпечить їх від дій прикордонників. Українські прикордонники нібито відкривають по таких людях вогонь і що внаслідок цього від початку року «загинули» 76 українських родин. Це фейк. Такого відео немає ані на офіційному сайті Human Rights Watch, ані у соцмережах організації.

Дослідження

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Європа за чотири місяці виділила на дрони для України близько €1,6 млрд

"Європейські донори зараз заходять у фінансування та виробництво дронів у великих масштабах. Як результат, підтримка України дедалі більше стає двостороннім обміном: фінансова допомога тече в Україну, тоді як технологічні дивіденди течуть назад до Європи", - заявив керівник Ukraine Support Tracker Крістоф Требеш.

Блоги

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Війна на виснаження: Росія не має адекватної пропозиції світові

Путіну нема що запропонувати Заходу в якості унікальної пропозиції - і замість гри у шахи він пропонує зіграти в «Чапаєва». На пітерському економічному форумі 3 червня виступали ідеолог путінського «русского міра» Алєксандр Дугін та «православний олігарх» Константін Малофєєв, які представляють «яструбів» у таборі московської камарильї.

Інтерв'ю

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Катерина Рашевська, юристка-міжнародниця, експертка Регіонального центру прав людини

Понад 20 тисяч депортованих дітей і понад мільйон шістсот тисяч українських дітей в окупації. Росіяни вкрали минуле цих дітей - ми маємо поборотися за їхнє майбутнє

Хвилина мовчання

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🕯 Пам’яті молодшого лейтенанта Володимира Салюка (позивний «Яструб»)

Кіборг боронив країну в АТО, а після початку повномасштабного вторгнення знову став до зброї. Герой поліг 25 вересня 2025 року під час бойового завдання у віці 38 років. Вічна пам’ять Герою!

Репортаж

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Вшануй: сирітська могила загиблого Героя

На Пантеоні Героїв у Тернополі волонтери взяли під опіку поховання загиблих військовослужбовців, які ніхто не відвідує.

Фото: Юля Томчишин, Укрінформ

Соцмережі

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💻 УКРІНФОРМ ОФІЦІЙНО ЗАПУСТИВ АРАБСЬКУ ВЕРСІЮ САЙТУ
Укрінформ розширює свою присутність на міжнародній арені. Відтепер новини про Україну, війну, дипломатію, економіку та культуру будуть доступні й арабською мовою.
Запуск арабомовної версії сайту — це ще один крок до того, щоб голос України звучав без посередників для мільйонів читачів у світі.
🔗 Стежити за новинами можна арабською мовою на сайті https://www.ukrinform.org/, а також у Facebook أوكرإنفورم та X (Twitter) @UkrinformArabic
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Суспільство

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Приватизація

Сім заводів і корисні копалини: Фонд держмайна оприлюднив графік приватизації стратегічних активів

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Культура

У Києві демонтували памʼятник Булгакову

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Демонтований у Києві пам’ятник Булгакову передали спадкоємиці скульптора Рапая

Діаспора

У Відні нагородять переможців міжнародного конкурсу дитячої творчості "Шляхами Івана Марчука"

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