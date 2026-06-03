Головне за день - 03.06.26

Російський пропагандистський канал НТВ та мережа телеграм-каналів поширили сюжет про те, що Президент Володимир Зеленський за кілька годин до початку повномасштабного вторгнення РФ нібито «вивіз» за межі України дружину та дітей, використовуючи підроблені паспорти. Автори матеріалу також стверджують, що «таємний виїзд» начебто організував бізнесмен Тимур Міндіч. Пропагандисти використали інструменти штучного інтелекту для генерації підроблених паспортів у вигаданому сюжеті.
«Нинішній угорський уряд подав сигнали, які дозволяють розглядати до червневої Європейської ради відкриття блоку фундаментальних питань. Після майже року блокування з боку колишнього прем’єр-міністра Угорщини з’явилася перспектива, що Україна та Молдова зможуть повернутися до нормального процесу переговорів про вступ доЄС», - джерела у французькому президентстві.
Команду створили цьогоріч за ініціативи Кіровоградської обласної асоціації футболу. До її складу входять 14 гравців із ампутаціями: 13 із них – ветерани війни та один цивільний. Вперше тренувалися в лютому. А в травні вже провели товариський матч з МСК «Дніпро-Черкаси».