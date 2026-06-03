Головне за день - 03.06.26

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Головне

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Рютте: Постачання Україні ракет-перехоплювачів PAC-3 триває «щодня і щотижня»

Війна

Зеленський підтвердив ураження об'єктів на території Росії

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Президент України підтвердив ураження Петербурзького нафтового термінала, цілей на Кронштадтській базі та підприємства в Тамбовському регіоні. 

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Україна у травні відбила понад 5 000 повітряних цілей - у 14,5 раза більше, ніж США та союзники. ІНФОГРАФІКА

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Військовий аналітик: Є підстави говорити про ознаки перелому у війні, ЗСУ перехоплюють тактичну ініціативу

Більше про війну

Укрінформ ТБ

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1,6 млн українських дітей в окупації. РФ із них робить росіян
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Топ

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Орбан особисто віддав наказ про захоплення українських інкасаторів в Угорщині - ЗМІ
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Фактчек

Роспроп поширив фейк про «таємний виїзд» родини Зеленського перед початком війни
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Російський пропагандистський канал НТВ та мережа телеграм-каналів поширили сюжет про те, що Президент Володимир Зеленський за кілька годин до початку повномасштабного вторгнення РФ нібито «вивіз» за межі України дружину та дітей, використовуючи підроблені паспорти. Автори матеріалу також стверджують, що «таємний виїзд» начебто організував бізнесмен Тимур Міндіч. Пропагандисти використали інструменти штучного інтелекту для генерації підроблених паспортів у вигаданому сюжеті.

Ексклюзив

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У Франції сподіваються на відкриття першого кластера для України до червневої Євроради
«Нинішній угорський уряд подав сигнали, які дозволяють розглядати до червневої Європейської ради відкриття блоку фундаментальних питань. Після майже року блокування з боку колишнього прем’єр-міністра Угорщини з’явилася перспектива, що Україна та Молдова зможуть повернутися до нормального процесу переговорів про вступ до ЄС», - джерела у французькому президентстві.

Публікації

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«Жоден психолог так не допоможе, як спорт і своє ком'юніті»

Команду створили цьогоріч за ініціативи Кіровоградської обласної асоціації футболу. До її складу входять 14 гравців із ампутаціями: 13 із них – ветерани війни та один цивільний. Вперше тренувалися в лютому. А в травні вже провели товариський матч з МСК «Дніпро-Черкаси».

Блоги

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Освіта в умовах війни: між реформами, нерівністю та втраченими можливостями
Чи має кожна дитина реальний і рівний доступ до освіти - незалежно від того, де вона живе і в яких умовах навчається
Сьогодні українська освіта функціонує в умовах постійного навантаження, попри це реформи в освіті продовжують впроваджуватися.

Інфографіка

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Сили оборони розширюють middle strike - які цілі уразили в травні

Честь Герою!

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Пам’яті лейтенанта Олексія Лисенка

Соцмережі

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🕯 Дніпро сьогодні у жалобі за жертвами російської атаки 2 червня, яка забрала життя 16 людей
До місця загибелі біля чотириповерхового будинку містяни несуть квіти та іграшки.
📸 Укрінформ
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Суспільство

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У Львові вшанували 163 річницю від дня народження президента ЗУНР Євгена Петрушевича. ФОТО

Культура

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У світі оперу «Матері Херсона» сприйматимуть як правду, а не казку - генеральний менеджер Метрополітен-опери. ФОТО

Ветерани

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Стартував конкурс на підтримку ветеранських ініціатив у сфері шкільного харчування. ФОТО

Діаспора

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Перед російським посольством у Вашингтоні висадили соняшники на підтримку України. ФОТО
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