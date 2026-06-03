Головне за день - 03.06.26

«Жоден психолог так не допоможе, як спорт і своє ком'юніті» Команду створили цьогоріч за ініціативи Кіровоградської обласної асоціації футболу. До її складу входять 14 гравців із ампутаціями: 13 із них – ветерани війни та один цивільний. Вперше тренувалися в лютому. А в травні вже провели товариський матч з МСК «Дніпро-Черкаси».