Розсилка від Українформу "Соціум"

Підписатися Пенсійний фонд і після 10 червня прийматиме сканкопії паперових трудових книжки «До 10 червня роботодавці (страхувальники) та громадяни - наймані працівники (застраховані особи) мають можливість оцифровувати паперові трудові книжки на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Однак після цього терміну така можливість зберігається й надалі», - заступник голови правління ПФУ з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Олександр Малецький. Дізнатися ПриватБанк їде до ветеранів, створивши спеціальну службу інклюзивного сервісу

Відтепер ветеранам і чинним військовослужбовцям, які перебувають на лікуванні чи реабілітації, не потрібно шукати відділення фінустанов. Читати Пенсійний фонд прокоментував повторні нарахування допомоги у 1500 гривень: що буде з виплатами

Встановлено поодинокі випадки, коли через технічний збій під час виплати додаткової адресної підтримки окремі громадяни могли повторно отримати кошти. Читати Нові вимоги доступу до ЕСОЗ та оформлення е-направлень не змінюють маршрут пацієнта - НСЗУ

Проблема полягала в тому, що в деяких медзакладах медичні сестри могли працювати в системі під КЕПом (кваліфікованим електронним підписом) лікаря. Читати Укрзалізниця додає рейси та призначає додаткові поїзди на літо

Продаж квитків відкриватиметься відповідно до дат курсування поїздів. Глибина продажу залежить від конкретного напрямку та становить від 20 до 5 діб до відправлення. Список Сезон кліщів: коли бігти до лікаря і кому необхідна вакцинація Проти кліщового енцефаліту є вакцина, вона не входить у календар щеплень, проте її можна придбати в аптеках. Торік в Україні було зафіксовано 6 випадків кліщового енцефаліту, в цьому році - один. Читати Більше новин: В Україні кілька видів соцвиплат об’єднують в одну - ВР підтримала законопроєкт

Мінсоцполітики пропонує реформувати систему спецпенсій, зокрема для військових

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Порушення з боку працівників ТЦК: у поліції сказали, скільки справ відкрили від початку року Як працюють механізми повернення дітей в Україну з окупації Понад 20 тисяч українських дітей перебувають під контролем росії, а ще близько 1,6 мільйона живуть в окупації. У програмі «Є Розмова» юристка-міжнародниця та експертка Регіонального центру прав людини Катерина Рашевська пояснює, як працюють механізми повернення дітей, чи справді ордери Міжнародного кримінального суду вплинули на росію, чому питання викрадених дітей має бути частиною міжнародного порядку денного та що потрібно зробити Україні і світу, щоб повернути кожну дитину додому. Говоримо про депортацію, індоктринацію, окупацію, міжнародне правосуддя та майбутнє українських дітей. Дивитися Нові критерії критичності підприємств - в уряді роз'яснили правила бронювання «Нові зміни не скасовують бронювання для бізнесу. Їхня мета полягає в тому, щоб зберегти баланс між потребами оборони та потребами економіки, а також забезпечити, щоб бронювання отримували саме ті підприємства і працівники, які справді є критично важливими для роботи держави, громад, оборони та економіки в умовах війни», - наголосили у міністерстві. Зокрема, оновлення охоплює три основні блоки: зарплатний критерій: для підтвердження критичності підприємства та бронювання працівника встановлюється вимога щодо нарахованої середньої зарплати (до сплати податків) на рівні трьох мінімальних заробітних плат – 25 941 грн. Для підприємств на прифронтових територіях діятиме окрема умова – 2,5 мінімальної зарплати (21 618 грн). облік сумісників: працівники, які працюють за сумісництвом або вже мають відстрочку з інших підстав, враховуватимуться в квоту бронювання лише один раз за обраним місцем роботи (це не обов’язково має бути основне місце). Забронювати такого працівника можна, якщо саме це підприємство внесе його до своєї квоти. перегляд критичності: міністерства та обласні військові адміністрації мають перезатвердити власні критерії критичності за погодженням з Міноборони та Мінекономіки, після чого бізнесу необхідно буде підтвердити свій статус за оновленими правилами. Оновлені критерії оприлюднять на офіційних ресурсах профільних відомств та ОВА. Для бізнесу передбачено перехідний період, зокрема чинний статус критичності підприємств та чинні відстрочки працівників зберігаються до 1 вересня 2026 року. Дізнатися більше Україна розробила план дій на випадок завершення режиму тимчасового захисту у країнах ЄС Як повідомляв Укрінформ, видання Euractiv опубілкувало матеріал про те, що в ЄС обговорюють можливість не поширювати майбутнє продовження тимчасового захисту на нових заявників-чоловіків призовного віку. Програма, запущена після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році, наразі діє до березня 2027 року. Читати Міноборони потребує 2000 фахівців з цифровізації У Міноборони уточнили, що для цифрової вертикалі потрібні такі фахівці: керівники підрозділів цифрової трансформації; проєктні менеджери; аналітики даних; бізнес-аналітики; фахівці із супроводження продукту; фахівці із документального супроводження. Також в оборонному відомстві пояснили, що до Цифрової вертикалі можуть долучатися як військовослужбовці, так і цивільні, обмежень за званням чи віком немає. Відбір включає співбесіду, технічне інтерв’ю та фінальну розмову з керівником. Подати заявку можна на digitalteam.mod.gov.ua. Дізнатися більше «Паспортний сервіс» у Польщі й Італії змінив правила прийому Ознайомитися Антимігрантська кампанія в Україні: коли і де з’явився «нульовий пацієнт» Антимігрантська кампанія пройшла кілька фаз, наразі очікується п'ята. Голова ДМСУ допускає, що напередодні другого читання у Верховній Раді законопроєкту 14211 щодо працевлаштування іноземців та осіб без громадянства можливий черговий виток, зокрема «нові викиди, зроблені за допомогою ШІ, та нові експерти». Водночас Науменко наголосила на шкідливості наративів, які деякі псевдоексперти озвучують у медіапросторі. «Вони (кажуть – ред.): “Ми підтримуємо, що наші хлопці воюють, захищають країну на передовій, а ви намагаєтеся зробити політику заміщення наших громадян іноземцями”. Насправді ніхто таких завдань не ставив і така політика не розробляється... і не ведеться», - запевнила голова ДМСУ. Читати далі Опитування показало головний запит українців За даними опитування, підтримка дипломатичного врегулювання війни суттєво зросла порівняно з початком повномасштабного вторгнення. “Майже три чверті українців заявили, що хотіли б бачити початок прямих переговорів між дипломатичними представниками України та Росії. Три чверті опитаних нині очікують дипломатичного, а не військового вирішення війни”, – зазначив соціолог. При цьому навіть у разі дипломатичного вирішення українці не демонструють готовності до будь-яких компромісів: більшість негативно ставиться до визнання окупованих територій російськими та не довіряє безпековим гарантіям без членства в НАТО. Лише 4% заявили про повну довіру до таких гарантій. Опитування З початку року зафіксовано понад 20 тисяч звернень за антирабічною допомогою - МОЗ "Протягом останніх декількох років ми спостерігаємо зростання кількості укусів, кількості звернень за наданням антирабічної допомоги. Загалом, кількість звернень з покусами у 2025 році порівняно з 2024 роком зросла на 23% — відповідно 75 177 проти 60 924. З початку 2026 року вже зафіксовано понад 20 тисяч звернень", - сказав розповів заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін. За його словами, найбільше таких звернень на прифронтових територіях. Читати В Україні запустили новий освітній напрямок у сфері сну та сомнотерапії Сон поступово стає не лише предметом клінічного аналізу, а й важливим чинником професійної придатності, когнітивної ефективності, професійної відповідальності, публічної безпеки та державної стійкості. Новий освітній напрямок у сфері сну та сомнотерапії створено на базі Юридичного інституту КНЕУ. Читати Відмовитись від розсилки