Головне за день – 02.06.26

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Головне

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В ЄС готуються відкрити перший переговорний кластер з Україною та Молдовою 15 червня - Politico

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Росія спробує створити з ухилянтів та емігрантів політичний рух в Україні - експерт

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Україна розробила план дій на випадок завершення режиму тимчасового захисту у країнах ЄС

Війна

Росія готує удари по українських компаніях, які працюють над виробництвом ракет - Зеленський

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«Росія визначає це як стратегічну загрозу для себе — спроможність України виробити власну балістичну систему й локалізувати виробництво антибалістичного захисту. Будемо реагувати», – заявив Президент.

Більше про війну

Укрінформ ТБ

Укриття не врятувало! – у паркінгу під час нічної атаки рф постраждали люди | Київ 2 червня

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Більше про обстріли

Топ

Лубінець: 93% перевірених укриттів мають недоліки

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Публікації

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Чи стане Кіровоградщина літієвим Ельдорадо

Процес передачі літієвих надр компанії, пов'язаній із колом Дональда Трампа, перейшов у фінальну стадію. Отже, літієвий проєкт став пілотним результатом угоди про спільне освоєння мінеральних ресурсів, яку підписали Україна та США. Родовище «Добра» розроблятимуть за контрактом про розподіл продукції

Енергетика

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Зміна прайс-кепів узимку допомогла утричі наростити імпорт електрики - НКРЕКП

"Збільшення імпорту відбувалося в період найбільшої потреби енергосистеми в додатковому ресурсі. Одним із ключових інструментів для створення економічних передумов залучення електроенергії з європейських ринків стало розширення діапазону цінових обмежень на ринку електричної енергії", - зазначають в НКРЕКП.

Інтерв'ю

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Галина Янченко, народна депутатка України

У галузі ОПК ми зробили «квантовий стрибок» - у розвитку спроможностей, кількості, якості

Хвилина мовчання

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🕯 Пам’яті майора Сергія Данюка (позивний «Замполіт»)

Соцмережі

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Сьогодні під час російської атаки на станціях столичного метро укривалися понад 41 000 людей, з яких 4 500 — діти. Це рекордна кількість людей, які перебували в метро під час нічної повітряної тривоги за останні роки.

Фейсбук

Суспільство

Нові критерії критичності підприємств - в уряді роз'яснили правила бронювання

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Кабмін деталізував нові правила бронювання військовозобов’язаних, які покликані зробити систему визначення критичності підприємств прозорішою та захистити її від зловживань.

Інфографіка

В Україні ярими зерновими засіяли 97% прогнозованих площ

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Культура

У Києві презентували книгу про видатного друкаря, видавця Стефана Кульженка

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Авторкою видання «Справа Стефана Кульженка» є письменниця та редакторка Укрінформу Таїсія Шаповаленко. Книгу видано за підтримки Департаменту суспільних комунікацій КМДА до 190-річчя від дня народження видавця.

Діаспора

Консул в Единбурзі відвідав історичну Українську каплицю та отримав копію раритетної карти. ФОТО

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Спорт

УАФ, НОК та Мінмолодьспорту України звернулися до ФІФА і УЄФА

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Як повідомляє офіційний сайт УАФ, у зверненні висловлюється прохання не змінювати чинного рішення та санкцій щодо країни-агресора Росії, а також застосувати аналогічні санкції проти Білорусі.

Улюбленець соцмереж олень Борис зробив перші кроки після травми. ВІДЕО

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