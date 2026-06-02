Головне за день – 02.06.26

Процес передачі літієвих надр компанії, пов'язаній із колом Дональда Трампа, перейшов у фінальну стадію. Отже, літієвий проєкт став пілотним результатом угоди про спільне освоєння мінеральних ресурсів, яку підписали Україна та США. Родовище «Добра» розроблятимуть за контрактом про розподіл продукції
"Збільшення імпорту відбувалося в період найбільшої потреби енергосистеми в додатковому ресурсі. Одним із ключових інструментів для створення економічних передумов залучення електроенергії з європейських ринків стало розширення діапазону цінових обмежень на ринку електричної енергії", - зазначають в НКРЕКП.
Сьогодні під час російської атаки на станціях столичного метро укривалися понад 41 000 людей, з яких 4 500 — діти. Це рекордна кількість людей, які перебували в метро під час нічної повітряної тривоги за останні роки.
Авторкою видання «Справа Стефана Кульженка» є письменниця та редакторка Укрінформу Таїсія Шаповаленко. Книгу видано за підтримки Департаменту суспільних комунікацій КМДА до 190-річчя від дня народження видавця.