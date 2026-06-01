Головне за ніч - 01.06.26

“Путін стверджує, що українці, як “малороси”, є єдиним цілим з більшим російським народом через 1000-річну історію. Він використовує свою версію минулого, щоб стверджувати, що більша частина України нібито є історичною російською територією, і що, на його думку, Україна не має права існувати як суверенна держава. Нам потрібно зрозуміти, що відбувається в його голові та як саме він використовує історію як інструмент для просування цих наративів”, - Науковий співробітник підрозділу безпеки та Центру досліджень Росії і Східної Європи (CREEC) нідерландського Інституту Клінгендейл Нілс Дрост.