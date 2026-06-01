Головне за ніч - 01.06.26

Світ

Президент Румунії допускає вислання посла РФ у разі повторення інцидентів з дронами

Румунія не має жодних сумнівів у тому, що на будинок у Галаці 29 травня впав російський дрон типу "Герань-2". Румунські фахівці мали як зразок неушкоджений апарат, який раніше упав на території Румунії та не здетонував, і могли порівняти з ним уламки, виявлені у Галаці.

Війна

Зеленський про переговори: Посередниками з Росією одночасно можуть бути США і Європа
У МАГАТЕ заявили про наявність пошкоджень на ЗАЕС
Президент сподівається на приїзд Віткоффа та Кушнера до Києва за два тижні

Кількість постраждалих від атаки дронів в Одесі зросла до п'яти, пошкоджені інфраструктура та будинки. ФОТО

Фактчек

Росія масштабує кампанію дезінформації щодо міграції в Україні - ЦПД
Маніпулятивна інформація тиражується мережами, безпосередньо пов’язаними з 85-м головним центром спеціальної служби Головного управління генштабу ЗС РФ (ГРУ). На системній основі до кампанії залучаються ресурси, афілійовані з обвинуваченим у державній зраді Віктором Медведчуком, пропагандистські канали підсанкційного Василя Прозорова, а також розгалужена мережа пропагандистських ресурсів «ZOV».

Ексклюзив

Путін використовує власну версію історії як зброю для виправдання війни проти України - експерт
“Путін стверджує, що українці, як “малороси”, є єдиним цілим з більшим російським народом через 1000-річну історію. Він використовує свою версію минулого, щоб стверджувати, що більша частина України нібито є історичною російською територією, і що, на його думку, Україна не має права існувати як суверенна держава. Нам потрібно зрозуміти, що відбувається в його голові та як саме він використовує історію як інструмент для просування цих наративів”, - Науковий співробітник підрозділу безпеки та Центру досліджень Росії і Східної Європи (CREEC) нідерландського Інституту Клінгендейл Нілс Дрост.

Опитування

В Естонії 67% громадян виступають за подальшу підтримку України
67% мешканців Естонії виступають за подальшу підтримку України у її боротьбі з військовою агресією РФ, ця цифра з минулого року не змінилася, повідомляє ERR.

Публікації

Петлюра повертається

Смерть Головного Отамана не завершила його історію, а започаткувала столітню боротьбу за пам’ять про нього

До 100-х роковин із дня трагічної смерті Симона Петлюри була присвячена низка заходів – від випуску ювілейної монети до наукових конференцій і видання книги. Однак однією з найпомітніших подій стало відкриття в Національному музеї історії України виставки «Шлях героїв. Пам’яті Симона Петлюри».

Інтерв'ю

Урядова уповноважена з ґендерної політики Катерина Левченко розповіла Укрінформу, чому лише зараз росіяни потрапили до переліку сторін, відповідальних за сексуальне насильство під час війни, та чи будуть після цього якісь наслідки:
🔹 Моніторингова місія ООН говорить про понад 700 випадків СНПК (сексуальному насильству, пов’язаному з конфліктом), які вони задокументували з початку повномасштабного вторгнення
🔹 Випадків, коли насильство скоєно українською стороною, – менше 10%, але вони є. Ми активно працюємо, щоб зменшити кількість таких злочинів
🔹 Як наслідок внесення РФ до списку, буде посилений моніторинг Російської Федерації з боку різних структур ООН
🔹 Уперше ми потрапили до доповіді ООН по СНПК у 2023 році, що була підготовлена за результатами 2022 року

Блоги

Українська справа починається з української мови
Про сумнозвісний Емський указ, його передісторію і відлуння
Де витоки української мови і яких часів вони сягають? У своїй фундаментальній праці «Історія України-Руси» видатний вчений і громадський діяч Михайло Грушевський окремо зупинився на обґрунтуванні походження й розвитку української мови та довів, що мова українців автохтонна і є  безпосередньою й прямою спадкоємицею мови періоду Київської Русі на відміну від штучної церковнослов’янської та російської мови, яка виникла пізніше.

Соцмережі

📜 150 років тому російська імперія підписала Емський указ — один із найжорсткіших актів заборони української мови
Та це була не перша і, на жаль, не остання спроба знищити українське слово. Від указів Петра І до радянської русифікації — століттями українців позбавляли права говорити, навчатися й творити рідною мовою.
Але мову, яка живе в серцях народу, знищити неможливо.
🇺🇦 Сьогодні українська мова — це не лише про спілкування. Це про пам’ять, свободу, гідність і спротив.
Фейсбук

Укрінформ ТБ

Книжковий Арсенал у Києві: як фестиваль свободи об’єднав тисячі українців | поезія в укритті
Підтримка

Нідерландський волонтер отримав орден «За заслуги» ІІІ ступеня за підтримку України. ФОТО

Суспільство

«Паспортний сервіс» у Польщі й Італії з 1 червня переходить на запис в електронну чергу через «Дію»

Культура

У Києві відкрилась виставка робіт художника і військового, присвячена Силам спецоперацій. ФОТО

Фото тижня

Поранений Київ, «Дикі дрони» і світлодіодна мотанка
